هنا الزاهد: الفستان سر الموقف اللي جمعني مع ماثيو ماكونهي

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن كواليس الموقف الذي جمعها مع الفنان العالمي ماثيو ماكونهي، أثناء توزيع حفل جوائز joy awards.

وقالت الفنانة هنا الزاهد خلال استضافتها ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن السبب في طلبها مساعدة الفنان ماثيو ماكونهي، هو خوفها من السقوط أثناء الصعود على المسرح لتسلم الجائزة.

وتابعت الزاهد "الفستان حوالي ٢٠ كيلو، وكنت ماشية مرعوبة من التكريم وسط كل الحضور والاسماء اللي موجوده".

وتابعت الفنانة هنا الزاهد ساخرة "معرفش ليه مديت إيدي كل ده، وكأني بعوم، بس كنت متلخبطة".

يشار أن الفنان هنا الزاهد كانت قد أثارت الجدل، على كل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفل توزيع جوائز joy awards، بالمملكة العربية السعودية، بعد صورتها وهي تطلب مساعدة الفنان العالمي ماثيو ماكونهي، للصعود للمسرح.