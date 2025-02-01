مصرع شاب إثر اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه، مساء أمس الجمعة، إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبل: محمد السيد حسن الشناوى 40 عامًا، متأثرا بإصابته إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب، وجرى وضعه في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتوفى المصاب مساء اليوم داخل المستشفى، ووضعت الجثة الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.