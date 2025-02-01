ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب إثر اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه، مساء أمس الجمعة، إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبل: محمد السيد حسن الشناوى 40 عامًا، متأثرا بإصابته إثر اعتداء من آخرين عليه أمام الغرفة التجارية بنطاق حي العرب، وجرى وضعه في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتوفى المصاب مساء اليوم  داخل المستشفى، ووضعت الجثة الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

بورسعيد مستشفى السلام الغرفة التجارية محافظة بورسعيد مصرع شاب