وفاة شخص أسفل عجلات قطار بالمنيا

لقي شاب مصرعه دهسا تحت عجلات قطار في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان قرية سفاي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.س.ح" 24 عام، إثر دهسة أسفل عجلات القطار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.