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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب قفز من أعلى عقار ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، أثناء محاولته الفرار من أربعة أشخاص استدرجوه لسرقته بعد إيهامه بممارسة الشذوذ معه.

تفاصيل الواقعة


تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شاب من علو ووفاته في أحد شوارع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، حيث عثروا على جثة شاب يُدعى "عماد" 30 سنة، مصابًا بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد.
وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين دخول المجني عليه إلى العقار برفقة شاب قبل سقوطه، فيما رصدت الكاميرات المتهم برفقة ثلاثة آخرين، حيث قاموا بسرقة الضحية بعد سقوطه ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم وبمواجهتهم، أقر الأول بأنه تعرف على المجني عليه عبر موقع "فيسبوك"، واتفق معه على ممارسة الرذيلة مقابل 500 جنيه يدفعها المجني عليه له، لكنه خطط مع شركائه لاستدراجه وسرقته.

وأضاف أن الضحية حاول الهروب بعد وصوله إلى الشقة، فصعد إلى سطح العقار وقفز منه، ليسقط جثة هامدة، وأوضح أنهم لاحقوه بعد سقوطه، وسرقوا هاتفه وأمواله قبل أن يفروا هاربين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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