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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية السبب.. طالبة تنهي حياتها قفزا من الطابق الرابع بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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انهت طالبة في عقدها الثاني حياتها قفزًا من الطابق الرابع لمرورها بأزمة نفسية واكتئاب بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "أسماء" 17 سنة، وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاه اقدمت علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع لمرورها بأزمة نفسية واكتئاب جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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