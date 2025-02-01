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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة شدة خشبية وحائط مخالف في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط من إيقاف أعمال بناء حوائط وإزالة شدة خشبية مخالفة بقرية الخياطة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة، وبمشاركة محمد خفاجي رئيس الوحدة، ومسئول فني الوحدة،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها في المهد.

قامت الوحدة المحلية بقرية الخياطة من إزالة شدة خشبية لسقف مخالف دور أول علوي علي مساحة 80 م تقريبًا وعلي جانب آخر إيقاف أعمال بناء حوائط بدون ترخيص لدور ثاني علوي علي مساحة 90 م تقريبًا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في تنفيذ لتجربة الرصف باستخدام الخلطة الاسفلتية الباردة وإعادة تدوير ناتج كشط الأسفلت بأعمال الرصف بعملية رد الشئ لاصله بالشهابية  حيث أكد الدكتور أيمن الشهابى "أن المحافظة تسعى إلى تطبيق النموذج لما له من مردود اقتصادي وبيئى وتمتلك مواصفات مصنفة عالميًا"

التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع المهندس حسن شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للكيماويات Bitu_ Tech، والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق. 
حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " آليات تطبيق تجربة الرصف باستخدام الطبقة الأسفلتية الباردة، والتى تعد حل مثالى فى مواجهة تحدي توفير مادة البتومين المستخدمة بالرصف بالاسفلت وفقًا لاسس علمية ومواصفات مصنفة عالميًا، وبحث مقترحات تنفيذ ذلك بالطرق الداخلية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

واطلع " المحافظ " كذلك على تجربة إعادة تدوير واستخدام كشط الطبقة الاسفلتية بإضافة المستحلبات البتومينية على البارد، وذلك لترميم القطوعات الناتجة عن توصيل أعمال المرافق بسرعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما يساهم فى الحد من الحوادث ورفع كفاءة الطرق. 

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