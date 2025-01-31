انتهاء منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للجودو "رجال وسيدات"

انتهت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي "رجال- سيدات"، والتي تقام داخل صالة طلائع الجيش وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

شهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين من مختلف الأندية، حيث تنافسوا على الميداليات وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

وزن 73 كجم:

الميدالية الذهبية: مروان أيمن (نادي الشمس)

الميدالية الفضية: فارس محمد (نادي سموحة)

الميدالية البرونزية: زيادا محمد (نادي الصيد)

الميدالية البرونزية: يوسف السيد (نادي الاتحاد السكندري)

وزن 60 كجم:

الميدالية الذهبية: يسري سامي (طلائع الجيش)

الميدالية الفضية: ياسين محمد (نادي الشمس)

الميدالية البرونزية: فارس أيمن (نادي الناصرية)

الميدالية البرونزية: حسن السيد (المؤسسة الرياضية بالهايكستب)

وزن 66 كجم:

الميدالية الذهبية: محمد سعيد (المؤسسة الرياضية بالهايكستب)

الميدالية الفضية: كرم أحمد (نادي الصيد)

الميدالية البرونزية: مصطفى شكري (نادي الشمس)

الميدالية البرونزية: أحمد طه (نادي الشمس)

وقد شهد أمس افتتاح البطولة في حضور الأستاذ محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، واللواء أ.ح دكتور محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

تعد بطولة الجمهورية إحدى المحطات الأساسية في موسم الجودو المصري، حيث يتنافس اللاعبون واللاعبات من مختلف الأندية والهيئات وسط أجواء تنافسية قوية.

تحظى البطولة بمتابعة فنية دقيقة من الاتحاد المصري للجودو، لاختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.