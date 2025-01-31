ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها البرومو الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب"

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، البرومو الدعائي لمسلسل "وتقابل حبيب"، والمنتظر عرضة خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو البرومو الدعائي للمسلسل.

https://www.instagram.com/reel/DFgJk16uqIp/?igsh=MTg1aHJiYXJtanIzNA==

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وقدموا التهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز على العمل.

تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان كريم فهمي في البطولة الدرامية الثانية، بعد مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي لاقي نجاح كبير مع الجمهور.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، حنان سليمان، بسنت شوقي، تأليف عمرو محمود يس، والإخراج محمد الخبيري