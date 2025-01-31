عبدالرحمن طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين بكرواتيا

أحرز عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين المقامة في كرواتيا خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير بالعاصمة زغرب.

ونجح طلبة في تحقيق الفوز في المباراة النهائية على اللاعب المحايد بافيل بوزانكوف بنتيجة 15-10 ليفوز بذلك بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بواقع 6 مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها ليتأهل بذلك لدور الـ128 بشكل مباشر.

وفاز طلبة في دور الـ128 على بطل البرتغال جواو مارتينز بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على برانيسلاف لانكاريك لاعب سلوفاكيا بنتيجة 15-5 في دور الـ64.

وفي دور الـ32، فاز طلبة على نظيره بطل الصين جينبان كاي بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 15-13 على بطل بريطانيا جيمي كوك في دور ثمن النهائي.

أما في ربع النهائي ففاز طلبة على لاعب الصين يفان جو بنتيجة 15-11 ليتأهل لنصف النهائي ويفوز على ديفيد سوسنوف لاعب بريطانيا بنتيجة 15-11 قبل أن يهزم اللاعب المحايد في النهائي ويحصد الذهب.