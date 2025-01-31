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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحمن طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين بكرواتيا

طلبة
طلبة
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أحرز عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين المقامة في كرواتيا خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير بالعاصمة زغرب.

ونجح طلبة في تحقيق الفوز في المباراة النهائية على اللاعب المحايد بافيل بوزانكوف بنتيجة 15-10 ليفوز بذلك بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بواقع 6 مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها ليتأهل بذلك لدور الـ128 بشكل مباشر.

وفاز طلبة في دور الـ128 على بطل البرتغال جواو مارتينز بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على برانيسلاف لانكاريك لاعب سلوفاكيا بنتيجة 15-5 في دور الـ64.

وفي دور الـ32، فاز طلبة على نظيره بطل الصين جينبان كاي بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 15-13 على بطل بريطانيا جيمي كوك في دور ثمن النهائي.

أما في ربع النهائي ففاز طلبة على لاعب الصين يفان جو بنتيجة 15-11 ليتأهل لنصف النهائي ويفوز على ديفيد سوسنوف لاعب بريطانيا بنتيجة 15-11 قبل أن يهزم اللاعب المحايد في النهائي ويحصد الذهب.

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