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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس الجيل الديمقراطي: حشد آلاف المصريين أمام معبر رفح رسالة برفض التهجير القسري

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
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أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن حشد الشعب المصرى  بعشرات الألاف منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه إلى معبر رفح المصرية أرسل رسالة قوية وواضحة الى الرئيس الأمريكى ترامب و  الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برفضه مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منوها بأن تلك الرسالة هى فى نفس الوقت تدعم القيادة السياسية فى موقفها القومى الرافض لظلم الشعب الفلسطينى ولمخطط التهجير.
وأضاف الشهابى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ان تلك الجماهير المحتشدة امام معبر رفح تؤكد للدنيا كلها أن الرئيس السيسى برفضه التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يعبر عن كل فئات الشعب المصري الداعمين للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وإقامة الدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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