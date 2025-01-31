ختام فعاليات اليوم الثالث لطلاب المراحل الابتدائية بأسيوط

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث لطلاب الصفوف الثالثة حتى السادسة الابتدائية في كنيسة القديسين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة، للكاثوليك تحت عنوان "سنة يوبيل الرجاء"، بمشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

برنامج اليوم:

بدأت الفعاليات بتجمع الطلاب، يليه قداس إلهي وصلاة "باكر" في جو من الصمت والتأمل الروحي، ثم توزيع الإفطار الجماعي. بعد ذلك، قدم المدرسون مينا رفعت ونرمين رستم ونيڤين رستم فقرة **الترانيم** الدينية التي تفاعل معها الطلاب بحماس.

تلا ذلك لقاء مفتوح مع القمص مرقس يوسف، راعي الكنيسة، ناقش خلاله مع الطلاب ذكرى مرور 1700 عام على مجمع نيقية مع التركيز على قيم الكشفية والسلوكيات الإيجابية، كما تضمن اللقاء حوارًا حرًّا حول دور الشباب في تعزيز القيم المجتمعية.

محاور الفعاليات:

-اليوم الأول تمحور حول "يوبيل الرجاء".

- اليوم الثاني: احتفالًا بمرور 800 عام على "نشيد المخلوقات".

- اليوم الثالث: ركز على الذكرى الـ1700 لمجمع نيقية وقضايا كشفية وأخلاقية.

فقرات مسائية:

اختُتم النهار بفقرة الألعاب الترفيهية، تلاها تحضير لـ"سمر الختام"، حيث أُضيئت شعلة الكشافة رمزًا للوحدة والأمل. وشمل السمر:

- صلاة الغروب.

- فقرات فنية وترفيهية.

- توزيع شهادات شكر وتقدير على المشاركين، مع تذكارات وشوكولاتة "بابا نويل".

- خُتم النشاط بصلاة جماعية، مثنية على الجهود التنظيمية وروح التعاون التي ميزت الفعاليات.

تعليق ختامي:

أكد المنظمون أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة برامج تهدف إلى غرس القيم الروحية والاجتماعية لدى النشء، مع الوعد بمفاجآت جديدة في الأيام القادمة. وقال أحد المشاركين: "اليوم كان مليئًا بالفرح والتعلم، وننتظر بفارغ الصبر ما سيقدمونه غدا.