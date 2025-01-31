وكيل خارجية الشيوخ: مقترح التهجير دعوة لتصفية القضية الفلسطينية

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم هو تصريح بتصفية القضية الفلسطينية، وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل بالمساومة على أرضه بأي شكل.

واوضحت أن تلك التصريحات جاءت نتاج تحالف "ترامب" مع اليمين الإسرائيلي المتطرف لتحقيق أهدافه في تصفية القضية، مؤكدة أن مقترح التهجير لن تقبل به الشعوب الحرة وأن الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة في صموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية، لن يترك أرضه مهما بلغت التحديات.

وأضافت سماء سليمان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن مقترح التهجير يشكك في استمرار وقف إطلاق النار مما يشعل نارا جديدة في المنطقة، موضحة أن القضية الفلسطينية لن يتم تسويتها إلا بشكل يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وبناء دولته في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن الموقف المصري تجاه القضية ثابت ولن يتغير في دعم الأشقاء للحصول على حقوقهم، وأن الشعب المصري بجميع طوائفه وتوجهاته يقف يدا واحدة لدعم موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعت النائبة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم في مواجهة أي دعوات للتهجير، ودعم استمرار وقف إطلاق النار وحل الدولتين بشكل عادل.