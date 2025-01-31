برلماني: احتشاد الآلاف أمام معبر رفح رسالة شعبية للإدارة الامريكية

قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الاصطفاف والاحتشاد أمام معبر رفح دلالة واضحة علي وقوف الشعب المصري وكافة القوي السياسية خلف القيادة السياسية بعد قرارها التاريخي برفض التهجير القسري ومساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، ان احتشاد الالاف امام معبر رفح رسالة شعبية موجهة للادارة الامريكية الجديدة تؤكد ان المصريين يرفضون الاملاءات ايا كانت صورتها ويدعمون رئيسهم في مواقفه الوطنية في الداخل والخارج.

وأضاف أن هذا المشهد التاريخي جاء نتيحة للتلاحم الشعبي، والشعور المصري والمساندة الدائمة للشعب الفلسطيني في محنته والمجزرة التي تعرض لها علي يد جيش الاحتلال الاسرائيلي.