سامي الشيخ: كواليس انضمامي للحشاشين بدأت برسالة على السوشيال ميديا

كشف الفنان سامي الشيخ عن كواليس ترشيحه لمسلسل الحشاشين، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

وقال الفنان سامي الشيخ خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" في البداية الدكتور بيتر ميمي كان عندي على الانستجرام، وكنا بنشوف شغل بعض لما بنحطه على البيدج، وكنت شوفت ليه شغل في أفلامه.

وأضاف أن الأمر بدأ برسالة من الدكتور بيتر ميمي مخرج العمل، وترشيحه لدور خلال أحداث المسلسل، وقبلت الفرصة ولم أتردد.

وإختتم الشيخ أنه قرأ المسلسل في يومين فقط، وبعدها تواصل مع المخرج مره أخري، وعلم أنه لابد أن يتعلم المبارزه والسيف والخيل، ".

قدم الفنان سامي الشيخ عدد من الأعمال الفنية بين أوروبا ومصر، بسبب إقامته لفترات طويلة بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.