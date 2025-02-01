نجل فنان شهير يدهس 3 أشخاص بحادث سير في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث سير مروع بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين بالفحص أن مرتكب الحادث، هو " صلاح الدين.ع.م"، طالب جامعي، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، حيث صدم المتوفى والمصابين أثناء قيادته السيارة الطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية، وباشرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، إخطار يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات نتيجة حادث سير.

وكشف تحريات المباحث الجنائية بمركز أبو حمص، أن وراء المتسبب فى الحادث " صلاح الدين"، طالب جامعي، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، وذلك أثناء قيادته السيارة الخاصة به، وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.