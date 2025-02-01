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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة سيدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقيت سيدة مصرعها إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل كوم أوشيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل كوم أوشيم بمركز طامية، ووجود جثة. 

وعلى انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي عدت مرات واصطدامها بسيارة أخرى ملاكى على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، مما أدى إلى تحطم السيارتين. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. 

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