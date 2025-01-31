الإعلان عن قائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم غدا السبت

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين المقرر الإفراج عنهم يوم غد السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، وفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية.

والمعتقلون هم:

رياض سليمان زهدي مرشود

عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة

إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أبو عرام

خالد محمد عبد الله نواره

أسامة محمد موسى أبو العسل

سليم صالح فريد عواد

أسامة محمد إسماعيل جبري

سائد عادل محمد عيسى

شادي ناجي بكر حلس

بشار حسين فارس شواهنة

أيمن عثمان مصطفى جعيم/ ابعاد

أشرف عيسى جادالله أبو سرور/ابعاد

سامي محمود ذيب صبح

منير شحدة محمد أبو ربيع

أحمد عبد القادر إبراهيم اسليم/ابعاد

رائد عليان عبد شافعي/ ابعاد

نصار سليمان نصار أبو نصير

عبد الفتاح رياض عبد الفتاح زامل

صابر عمر حسن أبو ساريس

حسام زهدي داود شاهين

توفيق أحمد توفيق ربايعة

حسن فاروق بحر الدم

سعيد عبد الرحمن جبر صالح

جمال محمد مسلم أبو هداف

نزار عزيز سليمان زيدان

محمد زكريا محمود قصقص

حاتم محمود موسى جمل

إبراهيم محمود ذيب دار ناجي

رائد فريد حمدان عيد أحمد

محمد فاروق شعبان مرتجى

صدقي حامد شاكر الزرو

شادي إبراهيم قاسم عموري/ابعاد

أحمد نايف عطية تركمان /ابعاد

محمود حسن سليمان أبو دريع/ابعاد

عماد عبد الخالق محمود أبو رموز

وائل محمد علي سمارة

حسام اسعد محمد غازي عطار

سمير حمدان محمد لحام

رمزي عبد الرحم جبر صالح

سميح ماهر سلامة حداد

ياسر محمد علي أبو حمد

خالد عبد الرحيم حسن برهم

تامر كمال سالم طرشه

فريح سلمان عبد الله تيها/ ابعاد

علي شكري شريف نزال

مجدي رياض محمد ياسين

احمد جمعة محمد صوفي

شادي فؤاد عطية قرعان

جهاد صلاح سليمان أبو ظاهر

ناهض عبد القادر عبد الحافظ حميد

احمد محمد عبيد أبو جلال

عبد الرحمن مصطفى حسن مقادمة

زكريا علي عبد الله سميري

صلاح اسعد فهمي أبو صلاح

غسان سعيد فهمي أبو صلاح

فهمي اسعد فهمي أبو صلاح

دفاع نايف احمد أبو عاذره

نصر الله محمود منصور معمر

محمد خليل محمد حلبي

احمد مجدي محمد عبيد

علي محمد محمود حسان

عمران هاشم احمد الخطيب

عطا محمد عطا عبد الغني

علي حسن حسين البرغوثي

عامر عبد الهادي مسعود سلمان

باسل عماد صبحي عريف

محمد محمود صالح القدومي

محمود إسماعيل احمد قدومي

ايمن إبراهيم فرحان العواودة

محمد يزن نزار حفظي سمارو

محمد جمال محمود دحنون

مراد فريد صالح حميدان

وضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة:

مهند حسين سليمان أبو ماضي

حسين محمود عبد الفتاح مقيد

محمد خالد عبد الرحمن عرفات

محمد فخري محمد اقرع

جهاد عيسى إبراهيم حجازي

رمزي محمد حمدان النجار

حمزة محمد عبد الله قرى

جبر خالد احمد شريحي

سامي خميس احمد حوسو

عز الدين خالد عبد العزيز السقا

كرم سالم احمد أبو عابد

محمود اكرم دهمان أبو سلطان

فارس كامل محمد غبن

هاني ربيع علي مدهون

حاتم محمد موسى شبير

أسامة فتحي خليل لبد

باسم رسمي سليمان نجار

عوض حسين عبد الله حاج أحمد

رمزي عبد العزيز علي عبده

نبيل محمد عقيل أبو سيف

كامل محمد كامل قديح

عبد الله حسن سيد أبو دراز

سمير لطفي عبد العاطي غبري

رمضان محمود رمضان شابط

حامد مجدي أحمد أبو سحلول

عمر جبر جبر قديح

ممدوح فايق سليمان أبو عليان

أحمد محمد خليل أبو حاطر

وائل حسن محمد نجار

محمد عبد الكريم عبد دواس

أحمد شوقي محمد جنيد

عبد الحكيم أيمن أنور الشافي

عبد الله أحمد دياب أبو الندي

أحمد عبد الناصر محمد رجب

هندي سعيد محمد عمور

محمد نبيل عبد ربه مقداد

محمد رفيق عادل عجور

مؤمن محمد أسعد بدي

براء عدنان حسين عادي

أحمد وايل خميس دبابش

محمد ناصر محمد كسكين

محمد ماجد رزق أبو رجالة

أمجد وفيق محمد أبو مطر

محمد حسن خليل دغمة

توفيق محمود محمد حجازي

يوسف عمر خليل شرف

إبراهيم أسعد محمود حطيب

وليد جهاد عطا جباين

مؤمن وليد كامل سماره

يوسف عمار يوسف أبو لبده

جميل عبد العزيز عبد الرحمن أبو عليان

بكر إبراهيم محمود بريم

محمد سفيان توفيق أبو طير

محمد حسين ربيع برش

محمد محمود علي أبو عاصي

سمير محمد عواد أبو عواد

ياسر عايش أحمد أبو جفن

عبد المنعم إبراهيم صابر زين

محمود مطواع حسن صبح

محمد بدر إبراهيم شحبير

عماد محمود أحمد ادجم

ديب رضوان سعدو أبو الحير

خليل محمد خليل أبو ناصر

محمد رياص خليل قريرة

رياض ناصر زكي دحنون

مروان احمد محمد أبو ناجي

محمد حسن احمد حمدونه

طلال علي حسن أبو ريا

زيدان شعبان نصر البنا

اشرف مقبل عبد الله رديع

رمزي عبد الله محمد الخالدي

احمد حمدان صقر أبو راس

ناهض احمد محمد معروف

عامر كمال محمود شحادة

محمود راتب صالح ديري

ياسر عمر احمد نصار

محمد صابر احمد سحار

إبراهيم احمد محمد عرقان

جمعة عبد الله رباح ورش اغا

إبراهيم محمود حسين عباس

محمد احمد إبراهيم داود

عبد الرحمن إسماعيل محمود بسيوني

حسين محمد سلميان أبو ديب

معتصم جمال يوسف وصافي

وحيد احمد عودة عقلان

نضال جمعة إبراهيم عميش

معين جبر محمد نوفل

شادي إسماعيل سلمان أبو سبت

بلال شوقي جمعة أبو ديب

وسيم نصر سالم أبو سحلول

محمود زكي هاشم شرفا

شريف ادهم شريف مشتها

رافت نعيم محمد صيام

رامز عاشور احمد أبو غبن

عادل محمد احمد أبو ريدة

علاء عادل إبراهيم مطر

صبري سعيد صبري بشير

بسام موسى محمد أبو طعيمة

محمد سعيد محمد احمد

رامي زاهر مطر أبو لبده

صهيب عصام الدين مظفر دوله

عنتر نعيم عنتر اغا

مصطفى محمود مصطفى خطيب

محمود احمد حامد هيثم

سامي عمر يونس أبو النور

محمود فرح رجب سليمان

محمد نبيل إبراهيم بس

رعد عبد الناصر محمد حلبي

حلمي حمدي حلمي خلف

عبد اللطيف هاني هلال حلس

محمد عبد الله محمد عقاد.