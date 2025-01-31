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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بزجاجات المياه.. جماهير الزمالك تهاجم مجلس الإدارة بعد الخسارة أمام بيراميدز| فيديو

جماهير الزمالك تهاجم
جماهير الزمالك تهاجم مجلس الإدارة بعد الخسارة أمام بيراميدز
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شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري  الممتاز، غضبًا جماهيريًا واسعًا، حيث شنت جماهير القلعة البيضاء هجومًا قويًا على مجلس إدارة النادي.

وهتفت الجماهير المتواجدة بالمقصورة الرئيسية ضد المجلس، كما ألقت زجاجات المياه عليهم، احتجاجًا على تراجع أداء الفريق، خاصة بعد تسجيل بيراميدز هدفه الثالث.

ورفض أعضاء مجلس إدارة الزمالك الرد على الجماهير، مكتفين بمتابعة المباراة، التي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.

بهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأهلي.

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