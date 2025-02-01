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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لكوبري نبروه تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي للدقهلية

كوبرى نبروه الجديد
كوبرى نبروه الجديد
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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي لكوبري نبروه، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه ليدخل الخدمة بشكل كامل خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي فبراير القادم، وذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي ستنطلق لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال احتفالات الدقهلية بعيدها القومي لتبدأ في تقديم الخدمات للجمهور وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

من جهته أوضح الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، أن الانتهاء من كوبري نبروه خلال هذه الفترة جاء بالدعم والجهود المتواصلة من محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء منه وتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حركة السير.

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