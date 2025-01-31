مطران الكنيسة اللاتينية يترأس أولى احتفاليات يوبيل المكرسين والمكرسات بالإسكندرية

احتفل المكرسين و المكرسات بالاسكندرية بيوبيل الحياة المكرسة تحت شعار " حجاج الرجاء علي طريق السلام " بكاتدرائية سانت كاترين بالاسكندرية .

ترأس الاحتفال مطران الكنيسة اللاتينية بمصر وذلك في برنامج شمل وقت تكويني بقيادة الأب محسن اليسوعي وطقوس الاحتفال بالقداس الإلهي وصلوات عيد تقدمة الرب ترأسه النائب الرسولي كلاوديو لوراتي و مشاركة نائبه المنسينيور أنطوان توفيق و عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات و المؤمنين من مختلف الكنائس الكاثوليكية والجنسيات.



واختتم الاحتفال بوقت اخوي بدير الآباء الفرنسيسكان تخلله الإحتفال بعيد ميلاد النائب الرسولي.

وقامت قناة نور سات مشكورة بتغطية الاحتفالية بالكامل.

وتقدم المكرسون والمكرسات بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة اليوبيل و لجنة الشباب بالمطرانية بنوع خاص الأخت كلارا لطيف من رهبنة الفرنسيسكانيات الاليزابتين والاخ امجد عادل لمجهوداتهم الكبيرة في إعداد هذا اليوبيل في مختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أن الاحتفالات اليوبيلية بالحياة المكرسة مستمرة خلال الأيام القادمة