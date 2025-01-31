المصري لرياضات الأقزام: الاتحاد هدفه إظهار دور قصار القامة في المجتمع

قالت الكابتن صفاء أحمد، لاعبة ألعاب القوى، وعضو الاتحاد المصري لرياضات الأقزام تحت التأسيس، إن الاتحاد يضم كافة الألعاب سواء ألعاب القوى أو رفع الأثقال أو كرة القدم، فالاتحاد يُعتبر مظلة لكافة الألعاب لتنشيط الرياضات الخاصة لقصار القامة من أجل إظهار دورهم في المجتمع.

وأضافت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها كانت تلعب ألعاب قوى، وكانت تُمثل مصر في هذه اللعبة بصورة جيدة للغاية، وبعد ذلك تم التفكير في إلقاء الضوء على رياضات قصار القامة، وتجميعهم تحت مظلة واحدة مُمثلة في الاتحاد المصري لرياضات الأقزام.

وأوضحت أنها واجهت بعض الصعوبات والضغوطات قبل ممارسة الرياضة، فالبعض كان ينظر إلى الأقزام كشيء غريب، ولكن تسليط الدولة الضوء على رياضة الأقزام شكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة المهمة في المجتمع.