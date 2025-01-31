سامي الشيخ: كنت منبهر بالوقوف أمام كريم عبدالعزيز

كشف الفنان سامي الشيخ عن كواليس العمل مع الفنان كريم عبدالعزيز من خلال مسلسل "الحشاشين"، والذي تم عرضه الموسم الرمضاني الماضي.

وأكد الفنان سامي الشيخ خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك"، أنه كان منبهر بالوقوف أمام الفنان كريم عبدالعزيز، خاصةً وأنه قرأ العمل وكان ينتظر كيف سيقدم كريم الدور.

وتابع الشيخ "لما شوفت الفنان كريم عبدالعزيز بيعمل الدور، كنت في حالة انبهار من قدراته والأداء الفني الللي قدمه، لشخصية صعبة زي حسن الصباح".

وعلى المستوى الإنساني قال الفنان تامر الشيخ أن كريم عبدالعزيز شخص متعاون بشكل كبير، ولديه صفات رائعه ويدعم الجميع، ومحبوب من كل افراد العمل.

قدم الفنان سامي الشيخ عدد من الأعمال الفنية بين أوروبا ومصر، بسبب إقامته لفترات طويلة بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.