"يعطيني مساحة للإفيهات".. علاء زينهم: أفضل العمل مع أحمد حلمي عن محمد هنيدي

أكد الفنان علاء زينهم، أنه يفضل العمل مع الفنان أحمد حلمي على العمل مع النجم محمد هنيدي .

وقال علاء زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الفنان أحمد حلمي يسمح لكاست العمل بالخروج عن النص وإضافة إفيهات مضحكة للعمل الدرامي أو السينمائي، في حين أن محمد هنيدي لا توجد معه هذه مساحة للارتجال، ولا يسمح بذلك لأنه يقوم بالإضحاك من خلال دوره.

وأشاد زينهم خلال اللقاء بالفنان أشرف عبدالباقي وبتجربته في مسرح مصر، قائلا: إن أشرف عبدالباقي، لا يقف عند زمن محدد ويغير جلده وذاته ويجدد كل فترة من أعماله الفنية والإبداعية.

وأوضح زينهم خلال اللقاء، أنه يفضل النجم عادل إمام عن الفنان سعيد صالح بحكم العمل مع الزعيم في أكثر من عمل فني سواء في مسرحية "الزعيم" أو "بودي جارد" أو فيلم أمير الظلام، وطيور الظلام، وبخيت وعديلة، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة.