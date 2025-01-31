روسيا تفرض رسوم تصدير على القمح بقيمة 39.98 دولار لكل طن متري

أعلنت وزارة الزراعة الروسية اليوم الجمعة، أن رسوم التصدير على القمح ستبلغ 3941.6 روبل (39.98 دولار أمريكي) لكل طن متري اعتبارا من 5 فبراير المقبل.

وقالت الوزارة، إن رسوم تصدير الشعير ستبلغ 3012.5 روبل (30.56 دولار أمريكي) لكل طن متري، فيما ستكون رسوم تصدير الذرة 4255.3 روبل (43.17 دولار أمريكي) لكل طن متري، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتحسب رسوم تصدير القمح والميسلين (خليط من القمح والشعير) بناء على سعر استرشادي قدره 240.9 دولار أمريكي لكل طن متري، والشعير بسعر 215.3 دولار أمريكي لكل طن متري، والذرة بسعر 234 دولار أمريكي لكل طن متري.

وتطبق الرسوم العائمة على تصدير الحبوب الروسية منذ 2 يونيو، وتحدد وزارة الزراعة مقدار الرسوم لمدة أسبوع واحد، ويتم نشر الرسوم المحسوبة أسبوعيا على موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت الرسوم تحسب بالدولار قبل 1 يوليو 2022، ثم تم تحويلها إلى الروبل، وتبلغ نسبة الرسوم 70% من الفرق بين السعر الأساسي والسعر الاسترشادي.