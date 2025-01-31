رسميًا.. نجم ليون الفرنسي يزامل أحمد حجازي في نيوم السعودي

أعلن نادي نيوم السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.

تعاقد نيوم رسميًا مع الجزائري سعيد بن رحمة، قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي لمدة لموسمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لم يكشف نيوم عن قيمة صفقة انتقال بن رحمة لصفوفه، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنها قد تصل إلى 15 مليون يورو.

نيوم السعودي يتعاقد مع سعيد بن رحمة

يبلغ سعيد بن رحمة من العمر 29 عامًا، ولعب لأندية فرنسية وإنجليزية بارزة، منها وست هام يونايتد وأولمبيك ليون.

شارك بن رحمة في 22 مباراة مع ليون في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف.

سعيد بن رحمة

بذلك، يزامل سعيد بن رحمة، أحمد حجازي في نيوم، الذي يعد أحد قادة الفريق، وانضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 37 نقطة، واقترب من الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.