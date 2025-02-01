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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أهالي كفر الشيخ من معبر رفح: نؤيد قرارات الرئيس السيسي.. لا للتهجير

أهالي كفرالشيخ يتظاهرون
أهالي كفرالشيخ يتظاهرون ضد التهجير
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احتشد الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، أمس الجمعة، أمام معبر رفح منذ الصباح الباكر رفضا للتهجير القسري للفلسطينيين، رافعين الأعلام المصرية، إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "لا للتهجير، ونؤيد قرارات الرئيس".

وقد احتشد أهالي محافظة كفر الشيخ للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والشعبي بمشاركة أعدادا كبيرة من الشباب والفتيات من كافة مراكز ومدن المحافظة، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم للموقف الصريح والحاسم والجرئ للقيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.

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