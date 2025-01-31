سامي الشيخ: "عمري ما تخيلت أكون ممثل محترف"

كشف الفنان سامي الشيخ عن رحلته الفنية منذ بداياته، والصدفه التي ساهمت في دخوله الوسط الفني.

وأكد الفنان سامي الشيخ أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" أن صديقه عرض عليه المشاركة في فيلم مشروع تخرج الأخير من الجامعة، والتي كانت البداية الحقيقية له عن طريق الصدفة.

وتابع الشيخ "الفيلم راح مهرجان كبير في تورونتو، وقابلني حد هناك وقالي لازم تستقر في لوس انجلوس وهتبقى قدامك فرص كبيرة، وفعلاً كملت في لوس أنجلوس وبدأت مشاركاتي في الأعمال".

وأكمل الشيخ حديثه أن الجميع في لوس انجلوس في حالة فن وبحث عن فرصة، بين التمثيل والإخراج وكل ما له علاقه بالفن، ولجأت لعمل CV مزيف في خانة المهارات، للبحث عن فرصة في أوروبا.

قدم الفنان سامي الشيخ عدد من الأعمال الفنية بين أوروبا ومصر، بسبب إقامته لفترات طويلة بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.