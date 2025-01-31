بعد الهزيمة من بيراميدز.. جروس يرفض إراحة لاعبي الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.