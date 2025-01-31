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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الهزيمة من بيراميدز.. جروس يرفض إراحة لاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.
ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.
ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بعد الهزيمة الزمالك بيراميدز مران الزمالك