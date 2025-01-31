"أولادي موافقوش".. علاء زينهم: رفضت دور متحرش في فيلم لإيناس الدغيدي

أكد الفنان علاء زينهم، أنه لا يشعر بالظلم رغم حصوله على جائزة واحدة طيلة مسيرته الفنية التي وصلت لأكثر من 300 عمل سينمائي ومسرحي ودرامي.

وقال زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، إنه لا يعتبر نفسه نجم دور ثاني بل دور ثالث ورابع مؤكدا أنه لا يهمه على الإطلاق أنه يكون نجم شباك فكل ما يهمه هو القيام بعمله على أكمل وجه.

وكشف أنه رفض دور متحرش كانت عرضته عليه الفنانة المخرجة إيناس الدغيدي في أحد أفلامها حيث رفض أولاده القيام بهذا الدور وقالوا له "بعد هذا العمر هتقوم بدور متحرش يابابا"؟