التهم ساق حارسه وعقر رأسه.. أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تصفية أسد بحديقة الحيوان

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من السيطرة على الموقف فى حديقة الحيوان بالفيوم بعد تصفية الأسد الذى التهم حارسه أثناء تقديم الطعام له .

كانت قد سادت حالة من الرعب فى نطاق حديقة الحيوان بمنطقة دلة والمجاورة لمبنى ديوان عام محافظة الفيوم بعد أن التهم الأسد حارسه مساء اليوم وخرج مع اثنين آخرين خارج القفص وتمكنت أجهزة الأمن من تصفية الأسد الذى التهم الحارس وتخدير أثنين آخرين وتم غلق الحديقة .



كان أسد حديقة الحيوان بالفيوم قد التهم حارسه أثناء تقديم الطعام له، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقة الحيوان بالفيوم لهجوم أسد اثناء تقديم الطعام له.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع الحارس الخاص ببيت الأسد ويدعى سعيد جابر علي ٤٧ سنة من حى دار الرماد فى مدينة الفيوم والذي التهم الأسد أحد ساقيه وأصابه فى الرأس داخل القفص أثناء تقديمه للطعام ومحاولة غلق الباب"علقت"ملابسه فى الحديد في بيته الخاص بلهوه فالتهم الأسد ساقه وعقره من الرأس والرقبة ووصل مستشفى الفيوم العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتولت التحقيق.