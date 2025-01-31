جروس: مواجهة بيراميدز من أصعب مباريات الزمالك هذا الموسم

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" كنا أفضل في الشوط الأول وكانت لدينا الفرصة للتقدم، وفي الشوط الثاني الفريق اندفع هجومياً ولم نكن منظمين بعد تسجيل بيراميدز للهدف الأول، ولم تكن كل الأمور سلبية، وفي النهاية خسرنا مباراة وأمامنا مباريات أخرى سنحارب خلالها من أجل تحقيق الفوز".

وتابع جروس:" في الشوط الثاني استقبلنا هدفين من الهجمات المرتدة، وخسرنا الكرة في أماكن حساسة داخل الملعب، وعلينا أن نكون أقوى في الشق الهجومي، مع وجود التزام وإصرار أكبر من أجل التسجيل وتحقيق الفوز".



وأضاف :" أحمد مصطفى "زيزو" لاعب مهم جداً بالنسبة للفريق ولكنه لم يكن في مستواه خلال لقاء اليوم، ومن الصعب تغيير لاعب بقدرات زيزو حتى لو لم يكن يقدم المستوى المطلوب".

وفيما يخص مشاركة سيف الجزيري قال:" أحدد من سيشارك في المباريات وفقاً لجاهزية اللاعب، كما أن ناصر منسي يسير بشكل جيد ".

وتحدث جروس عن إصابة عبد الله السعيد قائلاً:" أتمنى أن تكون إصابته بسيطة، وافتقدنا لاعباً من أصحاب الخبرات ومهم جداً للزمالك، والفريق تأثر بخروجه، وأعتقد أن البدلاء الذين شاركوا في اللقاء أدوا ما عليهم".

وواصل قائلاً:" أمامنا مباريات كثيرة في الفترة المقبلة ولا أراها فترة سهلة على الزمالك، ومنذ أن توليت المهمة وأعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات وأتابع جميع اللاعبين بشكل جيد، والنادي يعمل على تدعيم قائمة الفريق خلال الفترة الحالية".

واختتم جروس تصريحاته :" الزمالك يبحث عن الفوز في كل مبارياته، ونحتاج إلى العودة للانتصارات بداية من المباراة المقبلة".