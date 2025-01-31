حاول ضربي بالقلم.. علاء زينهم يكشف سر القطيعة مع سيد زيان

أكد الفنان علاء زينهم، حدوث خلاف بينه وبين الفنان الراحل سيد زيان أثناء العمل سويا في مسرحية "العسكري الأخضر".

وقال زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الفنان سيد زيان حاول ضربه على وجهه على سبيل المزاح، لكنه تصدى له ووبخه وهو الأمر الذي يرفضه تماما.

وأوضح أنه يشعر بأنه قريب الصوفية في حين أنه لا يعلم شيئا عن الصوفية فهو زاهد في الحياة وليس لديه أي أحلام أو تطلعات.

وأكد زينهم ، أنه لم يعتمد على الفن فقط كمصدر رزق حيث كان يعمل في الحسابات في احد شركات التأمين وخرج على المعاش اشتغل بعد ذلك سائق تاكسي لأنه يعلم جيدا أن الفن غدار وليس له رزق ثابت.