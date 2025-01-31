رسميًا.. النصر السعودي يضم نجم الدوري الإنجليزي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكولومبي الشاب، جون دوران، قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد النصر مع دوران أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، بعقد يمتد لـ5 مواسم ونصف حتى صيف 2030.

وكان النصر يسعى لضم مهاجم؛ لتعويض رحيل مهاجمه البرازيلي، أندرسون تاليسكا، الذي انتقل إلى صفوف فنربخشة التركي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال دوران إلى النصر من أستون فيلا، بلغت حوالي 77 مليون جنيه إسترليني.

من هو جون دوران صفقة النصر الجديدة؟

يبلغ جون دوران من العمر 21 عامًا، ويعد من أبرز المهاجمين الشباب الذين لفتوا الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تألق مع أستون فيلا في الفترة الأخيرة، مسجلًا 12 هدفًا في 29 مباراة هذا الموسم.

ويرتدي دوران القميص رقم 9 مع النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد العالمي.