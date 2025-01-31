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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط ثلاث طائرات روسية بدون طيار فوق إقليم دونيتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط ثلاث طائرات روسية بدون طيار كانت تحلق فوق إقليم دونيتسك في مهمات قتالية اليوم الجمعة.

وأعلنت مجموعة قوات خورتيتسيا العملياتية والاستراتيجية التابعة للجيش الأوكراني، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن المدافعين الأوكرانيين أسقطوا في قطاع نوفوبافليفكا ثلاث طائرات بدون طيار للروس.

وأضافت أن الطائرات الروسية حاولت إجراء استطلاع جوي للمواقع الأوكرانية في أوقات مختلفة، ومع ذلك، تم إسقاط الطائرات بنجاح.

وأوضحت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضا صباح اليوم الجمعة من تدمير محطة تحكم أرضية لطائرة استطلاع روسية.

الجيش الأوكراني دونيتسك