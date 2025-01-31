السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية

هنأ الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد الشرع بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

فى سياق آخر تلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ورئيس الوزراء الإسباني أكدا على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث اشاد رئيس الوزراء الاسبانى بالدور المصري الأساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص رئيس الوزراء الإسباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تنفيذ الاتفاق، الذي يسهم في حقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.

من جانبه، أثنى الرئيس على الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، واكد على الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، حيث ناقش الجانبان السبل الكفيلة باستعادة الاستقرار الإقليمي وحماية الشعوب من الأزمات التي تعصف بالمنطقة.