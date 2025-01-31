بالأسماء.. ننشر قرارات النيابة بشأن ١٣متهما فى “عصابة ١٠٠ وش” بالفيوم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الفيوم، حبس 13 متهما بينهم سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بسرقة أموال ومصوغات ذهبيه من منزل أسرة سيدة، بعزبة العرب بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

كانت النيابة قد قررت حبس كلا من "سليمة سليمان سلامة زايد، ومحمد حسين سيد أحمد، ومحمد محمود عبد العزيز عباس، وعادل أحمد عبد العزيز أحمد، ووليد توبه صادق عبد الحميد، وعمر هاشم جابر علي، وأيمن حامد جابر على، وسيد علي سيد عبد ربه،و محمود حسين عبد العزيز أحمد.

وتمكنت وحدة المباحث قسم شرطة أول الفيوم من ضبط وإحضار كلا من أحمد عادل أحمد عبد العزيز ، وعبد التواب عبد الرازق وشهرته أحمد " الجن "، وأحمد حسين سيد وشهرته " أحمد سامسونج "، وجمعة جود فرج فرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كما أمرت النيابه بإنتداب إحد المهندسين الفنيين بإدارة مرور الفيوم لإجراء المعاينة علي السيارة رقم ( ف.أ .د ، 2685) ربع نقل، والسيارة رقم ( ع .د ، 7542) أجرة ميكروباص، والسيارة رقم ( ف.س.د، 4518) ماركت بيجو بيضاء اللون " 505"، والسيارة رقم ( ر.و.ق ، 6349) ماركت بيجو خضراء اللون " ٥٠٤"، والسيارة رقم ( ف.س.ط، ٧١٥٧) ماركة نيسان صيني نبيتي اللون،

ورفع بصمتي الشاسية والماتور ، للاستعلام عن كافة البيانات المعلقه بها وعما إذا كان أيا منها مبلغ بسرقتها من عدمه.

وأمرت بإرسال حرز المبلغ المالي وقدره ٧٧٠٠٠ سبع وسبعون ألف جنيه محل الحرز برقم ( ٦٢) ، وكذلك حرز المصوغات الذهبيه محل الحرز رقم (٦٢)، وتودع بمخزن الشرطه لحين صدور قرار آخر بشأنهم، كما أمرت بتحريات المباحث حول مالك المبلغ المالي والمصوغات الذهبيه وتسليمها لمالكها بإيصال دال عليه.

ترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بإقتحام تشكيل عصابي منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، وفي بداية الأمر أدعى ثلاثة من بينهم موظف بشركة الكهرباء أنهم تلقوا بلاغا بسرقة صاحب المنزل تيار كهربائي وعاينوا المنزل جيدا ومداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية أن التشكيل يتكون من ١٣ شخصا تقوده ثلاثينية مطلقة و١٢ شخصًا بينهم طبيب أسنان مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين أنه تربطه علاقة عاطفيه بالسيدة، على غرار مسلسل ١٠٠ وش.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة أن التشكيل خططت له وتزعمته ابنة صاحب المنزل مطلقة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطها به علاقة حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الانتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ١٢ شخصا، لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

بعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة، اعترفوا أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم بأنهم سرقوا ٥ سيارات عبارة عن سيارة نصف نقل، و٣ سيارة ملاكي، وميكروباص لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

وأضاف المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا أنهم من شركة الكهرباء، وعادوا بعد ذلك بيومين وأنتحلوا صفة ضباط شرطة بحملة أمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وسرقوا مبلغ ٧٧ ألف جنيه و١٠٠ جرام ذهب، وأقروا بأن من خطط وأرشدهم الى مكان المسروقات هي ابنة صاحب المنزل انتقاما من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوة من أمن الفيوم من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة لتتولى جهات التحقيق مباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسهم ٤ أيام، ثم تجديد حبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.