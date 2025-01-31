أيمن سلامة: الشعب المصري يقف خلف رئيسه وقفة رجل واحد

استنكر الكاتب والسيناريست أيمن سلامة موقف الإدارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير جزء من الشعب الفلسطيني إلى مصر.

ونشر الكاتب والسيناريست أيمن سلامة منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أدان فيه تصريحات الرئيس الأمريكي.

منشور الكاتب أيمن سلامة

وجاء المنشور"نرفض بشدة تهديد رئيس مصر ، ونعلن لهم ان المصريين جميعا يقفون خلفه وقفة رجل واحد وان رفضه لتهجير الفلسطينيين هو رأي جميع المصريين، واما التهديد والوعيد فهو سابقة ستدفعون ثمنها باهظا".

يشار أن الآلاف من الشعب المصري، احتشدوا اليوم أمام معبر رفح، دعماً للقيادة السياسية في قراراتها برفض التهجير للشعب الفلسطيني، ورفضاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.