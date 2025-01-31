ناشئات الاهلي يفزن على الإبراهيمية بثمانية أهداف في الدوري

فاز فريق الناشئات لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي مواليد 2009، على نظيره الإبراهيمية، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري، على ملعب الإبراهيمية بالشرقية.

فقد حقق فريق الكرة النسائية بالأهلي تحت قيادة إكرامي فرج، فوزا ثمينا بثمانية أهداف مقابل هدف ، احرزت أهداف الاهلي كلا من :لوجين مدحت -تيا - نور وائل -.

في المقابل أحرز هدف الإبراهيمية الللاعبة إسراء الهش.

وسعى فريق الأهلي لمواصلة عروضه القوية بالمسابقة التي بدأها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع وادي دجلة قبل أن يبدأ في سلسلة الانتصارات بالفوز على بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف نظيفة، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-١، وعلى رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، مسجلًا ٥٢ هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.