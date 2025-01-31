ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب السياحيين السابق بالجيزة: نيزك شرق العوينات قد يجذب ملايين السياح

أحمد نور الدين، نقيب
أحمد نور الدين، نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة سابقا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب أحمد نور الدين، نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد سابقًا، بضرورة التوسع والتنويع في السياحة، خاصة السياحة الطبيعية التي تُقام عليها سياحة كبيرة في اليابان، مشيرًا إلى أن السياحة الطبيعية تستهوي آلاف السياح.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هجرة الطيور في البحر الأحمر من أفريقيا إلى أوروبا والعكس من الممكن أن تستهوي عددًا كبيرًا من السياح، بالإضافة إلى أن بحيرة ناصر تحتوي على آلاف التماسيح، وهذا قد يستهوي عددًا كبيرًا من السياح.

ولفت إلى أن مصر تمتلك أحد الحفر التي حدثت بسبب تساقط نيزك في شرق العوينات، وعمر هذه الحفرة يُقدر بملايين السنوات، مشيرًا إلى أن هذا المكان ليس له أي زائر حتى الآن، رغم أن عدد الحفر المُماثلة في العالم لا يزيد عن 15 حفرة.

أحمد نور الدين المرشدين السياحيين السياحة الطبيعية نيزك في شرق العوينات