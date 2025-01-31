ناشئات المقاولون 2009 يحققن انتصاراً مثيراً على مسار في دوري الجمهورية

حقق فريق الكرة النسائية لنادي ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 فوزاً مثيراً في بطولة دوري الجمهورية، حيث تفوق على فريق نادي مسار بنتيجة 2-1.

بداية المباراة كانت مثيرة، حيث أحرزت أمل محمد إبراهيم الهدف الأول للمقاولون، تلتها ملك محمد أحمد بتسجيلها هدف ثانٍ رائع. وتألقت ريتال مهند، حارسة مرمى الفريق، بتصديها لعدة هجمات خطيرة من الفريق المنافس، مما ساهم في تعزيز تقدم المقاولون.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، ويضم الكابتن مجدي مصطفى مشرفاً على جهاز الكرة النسائية، والكابتن مصطفى علي عبد الرحمن كمدير فني، بالإضافة إلى الكابتن إيمان السيد كمدربة، وكابتن محمد يحيى مدرباً للحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائية إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم كإدارية.