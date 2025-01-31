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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقيب المرشدين السياحيين السابق بالجيزة : 3 ملايين سائح روسي يزورون مصر سنويًا

أحمد نور الدين، نقيب
أحمد نور الدين، نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة سابقا
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قال أحمد نور الدين، نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد سابقًا، إن مصر كانت تُعاني من ندرة السياح بعد أحداث 2011، لكن بعد افتتاح أسواق جديدة مثل السوق الصيني زاد عدد السياح من بكين بصورة عوضت أعداد السياحة التي كانت تأتي من أوروبا، وهذا حقق طفرة كبيرة وساهم في تنويع السوق السياحي.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عدد السياح الروس وصل لـ3 ملايين سائح، وعدد السياح من أوكرانيا تجاوز المليون سائح قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد على ضرورة فتح أسواق جديدة مثل المكسيك أو البرزيل، خاصة وأن هذه الدول كبيرة وتحتوي على عدد كبير من السياح، مشيرًا إلى أن أمريكا اللاتينية والوسطى سوق واعد في المجال السياحي، وهناك ملايين السياح القادمين من هذه المناطق والدول.

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