الوكرة يسقط أمام الشحانية في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي

سقط فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، في فخ الهزيمة أمام نظيره الشحانية بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة أمام الشحانية، وخاض اللقاء من بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

حمدي فتحي يشارك في خسارة الوكرة من الشحانية



تلقت شباك الوكرة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45+1، حينما أحرز الحسين كوروما هدف تقدم الشحانية منذ نهاية الشوط الأول.

ولم يستطع رفاق حمدي فتحي تعديل النتيجة بمحاولات عديدة على المرمى، واستحواذ كبير على الكرة، لينتهي اللقاء بهزيمة الوكرة من الشحانية بنتيجة 1-0.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 14 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 17 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع الشحانية رصيده ليتساوى مع الوكرة في عدد النقاط، لكنه يأتي في المرتبة السابعة بفارق الأهداف.