نقيب المرشدين السياحيين السابق بالجيزة : 17 مليار دولار عائد مستهدف من السياحة في 2026

قال أحمد نور الدين، نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد سابقًا، إن وزارة السياحة خلال السنوات الأخيرة حققت طفرة كبيرة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر، حيث ارتفع عدد السياح في 2024 لـ15 مليون سائح، والمستهدف هو الوصول لـ17 مليون سائح في 2026 مع إيرادات تُقدر بـ17.1 مليار دولار.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن خطة الدولة تستهدف الوصول لـ30 مليون سائح في 2028 من خلال التوسع في الترويج للمقاصد السياحية بشكل إلكتروني، خاصة وأن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من السياح تأتي لمصر من خلال المواقع الإلكترونية.

وشدد على ضرورة وصول الطائرات المصرية للمناطق البعيدة مثل أمريكا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل، لأن السائح الذي يأتي لمصر من هذه الدول يأتي على خطوط ترانزيت مثل الدوحة أو أديس أبابا، مشيرًا إلى أن هناك شركات في البرازيل غير قادرة على حجز رحلة مباشرة لمصر.