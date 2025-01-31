إحالة رئيس وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط

بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة إحالة كلا من رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد ٤٨ ساعة من انتهاء الجولة،

وإكدت الرابطة أنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها.