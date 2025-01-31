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الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إحالة رئيس وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة إحالة كلا من رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد ٤٨ ساعة من انتهاء الجولة،
وإكدت الرابطة أنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها.

الإسماعيلي طلائع الجيش رابطة الأندية المصرية رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة النادى الإسماعيلي