احتفاء بشخصية معرض الكتاب.. قصور الثقافة تصدر كتاب "أحمد مستجير.. فارس الثقافتين"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "أحمد مستجير.. فارس الثقافتين" للكاتب الصحفي صلاح البيلي، احتفاء بالعالم والمفكر الكبير د. أحمد مستجير شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

جاء بغلاف الكتاب: العالم الدكتور أحمد مستجير قامة أدبية وعلمية وأكاديمية مصرية وعربية بدأ مسيرته الأدبية مبكرا بكتابته للشعر الرومانسي، وهو في قريته "الصلاحات"، القريبة من المنصورة، ونشأ بين أحضان الأرض الخضراء، ونهر النيل، في أسرة متوسطة الحال، عائلها من رجال التعليم، فعشق الطبيعة، وانكب على مكتبة أبيه يقرأ كل ما فيها. وجذبه بشكل خاص أدب الجريمة عند أجاثا كريستي".

التحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وكان اسمها الدارج "كلية الفلاحين"، فاختارها عن عمد، وذهب في بعثة علمية إلى "إدنبره"، وهناك بدأ مسيرته العلمية الحافلة، خاصة أنه درس وتعلم على يد أشهر بروفيسور في علم الهندسة الوراثية آنذاك، فتخصص في هذا العلم.

انفتح "د. مستجير" على الحياة الثقافية المصرية والعربية، فكتب في أهم الدوريات، وترجم لنا قرابة الثلاثين كتابا في كل مناحي العلوم العصرية من هندسة وراثية وجينوم واستنساخ وثقوب سوداء، فضلا عن ترجماته الأدبية الرائعة.. وبالرغم من انشغاله فلم ينس الشعر، فأصدر ديوانيه "أغاني الناي القديم"، و"هل ترجع أسراب البط".

وأصبح عضوا بارزا في مجمع الخالدين للغة العربية، والمجمع العلمي، وتولى عمادة كليته لأكثر من دورة وكون مدرسة علمية.. ليبقى نموذجا للعصامية والفرادة. والجمع بين الثقافتين الأدبية والعلمية والصهرت في شخصه الحضارة الغربية مع جذوره العربية الأصيلة وفي ذكراه إحياء لكل ما هو أصيل ونبيل.. وستظل ذكراه خالدة نتاج ما قدمه من علوم وثقافة وفكر وإنسانية.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام أكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب محمد مرسي.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و 6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.