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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال ينهض من كبوة القادسية باكتساح الأخدود في الدوري السعودي

مباراة الهلال ضد
مباراة الهلال ضد الأخدود
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اكتسح فريق الهلال ضيفه الأخدود برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تقدم الهلال على الأخدود بثلاثية دون مقابل في الشوط الأول، بعدما دخل المباراة بقوة وضغط على مرمى الضيوف مبكرًا.

مباراة الهلال ضد الأخدود

افتتح كايو سيزار التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف الصربي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يحرز ماركوس ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، عزز ماركوس ليوناردو تقدم الهلال بهدف رابع في الدقيقة 55، لينهض الزعيم من كبوته سريعًا، بعد خسارته من القادسية في الجولة الماضية.

بتلك النتيجة، حافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 46 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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