إبراهيم عادل يسجل الهدف الثالث لفريق بيراميدز في شباك الزمالك

سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لفريق بيراميدز في شباك الزمالك بالمباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف ابراهيم عادل في الدقيقة 70 بعدما أحرز فيستون ماييلي ومصطفى فتحي هدفي التقدم في الدقيقتين 58 و63.

تشكيل الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك على استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

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