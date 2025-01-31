ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم عادل يسجل الهدف الثالث لفريق بيراميدز في شباك الزمالك

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث لفريق بيراميدز في شباك الزمالك بالمباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف ابراهيم عادل في الدقيقة 70 بعدما أحرز فيستون ماييلي ومصطفى فتحي هدفي التقدم في الدقيقتين 58 و63. 

تشكيل الزمالك 

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز. 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي  ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك على استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

 تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.
بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

received_621719167459067
received_621719167459067
received_4004546173097487
received_4004546173097487
received_1570766946903084
received_1570766946903084
received_1632600037621425
received_1632600037621425
received_609897885115238
received_609897885115238
received_620255343825470
received_620255343825470
received_3780903235497566
received_3780903235497566
received_1628831821335206
received_1628831821335206
received_471812829313033
received_471812829313033
received_970626131694222
received_970626131694222
received_1250578086030223
received_1250578086030223
received_644166641509144
received_644166641509144
received_1894349674641507
received_1894349674641507
received_1147222793450984
received_1147222793450984
received_594040146720035
received_594040146720035
received_1150272613131616
received_1150272613131616
received_2890649161242212
received_2890649161242212
received_602994332375503
received_602994332375503
received_988149386566432
received_988149386566432
received_2359141611131083
received_2359141611131083
received_1259329018483189
received_1259329018483189
received_609267715185242
received_609267715185242
received_4098154307083928
received_4098154307083928
received_1061617115706136
received_1061617115706136
received_530067796104711
received_530067796104711
received_617230830919884
received_617230830919884
received_430911793345965
received_430911793345965
received_1516212372405767
received_1516212372405767
received_826145639666595
received_826145639666595
received_9412052555507515
received_9412052555507515
بيراميدز والزمالك ابراهيم عادل مصطفى فتحي