حبس عاطل يدير منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

قرر المستشار محمد البحيرى رئيس نيابة مركز شرطة دمنهور، برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، اليوم الجمعة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية، قيامة بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات لضباط مركز شرطة دمنهور أكدت قيام "عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص" متخذا من مركز دمنهور والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إستهداف المتهم وتمكن المقدم محمود هندى رئيس مباحث المركز، والرائد عطية الهلال، معاون أول المركز ضبطه المتهم ،وعثر بحوزته على "3 بنادق خرطوش 9 فرد محلى خزينة طبنجة ، عدد من الطلقات 20 قطعة سلاح أبيض، الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.