سامي الشيخ: مسلسل الحشاشين هو العمل الأهم في تاريخي الفني

علق الفنان سامي الشيخ عن دوره في مسلسل الحشاشين، الموسم الرمضاني الماضي، أنه العمل الأهم على مدار تاريخه الفني، وسيظل هو العلامة المضيئة له مع الجمهور.

وتابع الفنان سامي الشيخ خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك"الجمهور بينادي عليا بإسم دوري في مسلسل الحشاشين، برزك، وكنا خايفين من الإسم ده، لكن بقى هو الإسم اللي بيتقال عني لحد دلوقتي وده معناه الدور نجح مع الناس".

وأضاف الشيخ أن المسلسل كان يحتوي على الكثير من مشاهد الأكشن، وقدمت مشاهد الأكشن والحركة مع فريق من المصريين، وجميعهم كانوا على درجة عاليه من الكفاءة.

وإختتم الفنان سامي الشيخ حديثه "الدكتور بيتر ميمي مخرج العمل رجل دقيق لأقصى درجة في العمل، ويسعي طوال الوقت أن يخرج كل مشهد بالمسلسل في أفضل صورة".

قدم الفنان سامي الشيخ عدد من الأعمال الفنية بين أوروبا ومصر، بسبب إقامته لفترات طويلة بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.