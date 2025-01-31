افتتاح كنيسة الروح القدس في ساو باولو البرازيل

احتفلت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بافتتاح وتقديس كنيسة تبشيرية جديدة تحت اسم "كنيسة الروح القدس" في ولاية ساو باولو البرازيلية، وذلك في إطار توسع جهود الكرازة والتبشير التابعة للكنيسة في أمريكا الجنوبية.

جاء الافتتاح لتعزيز حضور الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في المنطقة، والتي تُعد إحدى الركائز الرئيسية لنشر التعاليم المسيحية وفق التقاليد السريانية العريقة. ويهدف المشروع إلى خدمة الجالية المسيحية المحلية وتوفير مركز روحي وثقافي يجمع المؤمنين في البرازيل ودول الجوار.

وأعرب القائمون على الحدث عن أملهم في أن تصبح الكنيسة الجديدة منارةً للإيمان والتعاون بين أبناء المجتمع، معبرين عن امتنانهم "للعناية الإلهية التي أسهمت في إتمام هذا العمل الكبير".

يُذكر أن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تواصل توسعها في قارة أمريكا الجنوبية، انطلاقاً من التزامها بنشر رسالة المحبة والسلام، وهو ما يُترجم مجدداً بإضافة "كنيسة الروح القدس" إلى سلسلة مراكزها الروحية في المنطقة.